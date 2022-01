E' tutto fatto per Sergio Oliveira alla Roma. Domani il portoghese sbarcherà a Ciampino alle 11,10 circa, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto da 2,5 milioni che lo legherà al club giallorosso per 4 anni in caso di riscatto. L'operazione col Porto, infatti, è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 1,3 milioni con riscatto a 13 milioni.