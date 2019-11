Chi è Dan Friedkin, il potenziale nuovo azionista di maggioranza della Roma che in questi giorni si trova nella capitale per studiare a fondo la questione? Cinquantaquattro anni, 4,2 miliardi di dollari di patrimonio secondo la rivista Forbes, che lo pone al 187° posto della classifica dei paperoni statunitensi, e al 504° nel mondo. Dan Friedkin ha già raggiunto vette audaci nella sua carriera imprenditoriale, e scalpita per aggiungere nuove gemme alla collezione di avventure che ha già nel suo portfolio, Il Messaggero.



Il tycoon è nato in California in una famiglia che già negli anni ’60 si era arricchita con le concessionarie di automobili. Dan ha spinto l’acceleratore nel ramo, conquistando il diritto per la sua catena Gulf State di distribuire in esclusiva le vetture Toyota in un arco di 150 concessionarie che parte dalla sede sociale di Houston per abbracciare Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma. La sua società è la più ricca delle aziende di proprietà privata nell’intera area urbana della città texana.



E’ sposato, con quattro figli, e ha una licenza di pilota d’aereo che gli ha assegnato il raro privilegio, comune solo ad altri nove piloti civili, di prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell’Air Force. L’omonimia con il leggendario William Friedkin, regista hollywoodiano degli anni ’70, e autore di film come l’Esorcista, Cruising, e della French Connection, gli calza a pennello, visto che anche Dan ha già una nutrita esperienza sul set.



E’ stato produttore esecutivo di un gioiello svedese: il film d’arte, girato intorno al mondo dei musei e delle gallerie d’arte moderna The Square (Palma d’Oro a Cannes nel 2017, e candidato all’Oscar per il migliore film straniero di quell’anno). Nello stesso anno ha prodotto The mule, con l’applauditissima interpretazione di Clint Eastwood nei panni di un ignaro corriere della droga.