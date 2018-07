Daniel Fuzato pic.twitter.com/JH0V6qJAkS — AS Roma (@OfficialASRoma) 8 luglio 2018

Lae il suo direttore sportivo,, chiudono un nuovo colpo in entrata. E' sbarcato in queste ore all'aeroporto di Fiumicino il portiere brasiliano classe '97che è stato accolto nella capitale dallo staff giallorosso e da alcuni tifosi.Lasi è assicurata così un portiere dal futuro assicurato, protagonista con la Seleçao brasiliana Under 20 che arriva in Italia per prendere il posto di Lobont come terzo portiere giallorosso e fare esperienza alle spalle di Mirante (acquistato nel ruolo di secondo) e Alisson o il suo eventuale sostituto in caso di cessione.Un'operazione a basso impatto economico per un colpo di grande futuro.