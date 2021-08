A guardare l’elenco delle 32 formazioni che oggi alle 13.30 ad Istanbul saranno suddivise in 4 gruppi da 8 per la Conference League, è impossibile non considerare la Roma e il Tottenham come le grandi favorite per la vittoria finale. Certo, bisognerà vedere chi a dicembre retrocederà dall’Europa League, ma attualmente queste appaiono le formazioni più accreditate al successo.



LE FASCE - La Roma e il Tottenham saranno entrambe in prima fascia, avendo un ranking Uefa da primi 20 posti in Europa e con loro ci saranno Copenaghen, Basilea, Gent e AZ, Slavia Praga e Lask. Tra le formazioni di seconda fascia qualche grattacapo potrebbe arrivare dal Rennes e il Feyenoord, mentre nella terza bisognerà fare attenzione ai tedeschi dell’Union Berlino e agli olandesi del Vitesse. Dalla quarta fascia in arrivo squadre accessibili con l’unica incognita derivante dalla logistica per le trasferte (Cipro, Kazakistan, Israele, Gibiliterra…).