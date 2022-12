La Roma e Mourinho ancora insieme. Almeno fino a giugno, quando solo un progetto condiviso potrà permettere ai due di continuare sulla stessa strada. Nel frattempo (viste anche le tante voci) però la Roma non può non pensare a un piano B come riporta ForzaRoma.info. I parametri? Un allenatore pragmatico, fortemente aggregativo e possibilmente senza squadra visti paletti del fair play finanziario e la difficoltà a pagare un eventuale indennizzo. Il nome individuato sarebbe quello di Mauricio Pochettino.



Il tecnico argentino si è liberato da ogni vincolo con Psg ottenendo anche una ricca buona uscita ed è a caccia di un’avventura che possa rimetterlo al centro come avvenuto col Tottenham. Eventuale intermediario sarebbe Alessandro Lucci, che ha conosciuto bene Pochettino tramite Florenzi quando i due erano al PSG. Pochettino peraltro ha una forte stima per Dybala cercato proprio ai tempi di Parigi. Inoltre era stato lui a volere Wijnaldum in Francia.