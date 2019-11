La Roma invece ha problemi in attacco perché Kalinic è andato ko e Dzeko è stato costretto agli straordinari. Kean, passato in estate dalla Juventus all’Everton, è in grado di fare sia la prima punta che l'esterno: può arrivare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto intorno ai 22-23 milioni. Per il ragazzo, che ieri su Instagram si è scagliato contro i suoi detrattori, sarebbe una vetrina per recuperare posizioni agli occhi di Mancini. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l’alternativa è Mariano Diaz, che nel Real è ancora a secco di minuti giocati.