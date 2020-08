Dopo l'arrivo di Victor Osimhen il Napoli non si fermerà in ottica calciomercato. Come ha sottolineato il presidente De Laurentiis, però, non c'è fretta e c'è bisogno di incassare prima di effettuare delle operazioni in entrata. Tra i giocatori puntati dal club azzurro c'è Cengiz Under.



Sempre più lontano dalla Roma, ci sono le ombre del Vesuvio alle sue spalle. Il Napoli ha messo sul piatto un'offerta da 25 milioni più 6 di bonus. Under, però, al momento non rappresenta la priorità per il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.