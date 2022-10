In vista della sfida col Napoli Mourinho sta studiando una squadra diversa da quella vista nelle ultime due gare: niente due punte e un centrocampo rinforzato. In primis dal fiato e dalle gambe di Mady Camara. Il guineano ha un conto in sospeso col Napoli visto che gli azzurri lo scartarono all'ultimo per virare su Anguissa due estati fa.

Al suo fianco Cristante e Matic o Pellegrini che nelle idee di Mou potrebbe scalare in mediana. Sì perché Mourinho ha intenzione di creare densità nella zona nevralgica del gioco azzurro come non hanno fatto Liverpool e Ajax.