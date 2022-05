La Roma inizia a far trapelare dettagli sulla casacca di casa che vestiranno Abraham e compagni. Saranno sempre griffatee saranno caratterizzate da un collo alla coreana, corredato da un unico bottone, e da una serie di piccoli loghi “ASR” ripetuti in più unità sulla parte frontale oltre alla scritta centrale della Digital Bits che sarà in giallo e non in bianco come trapelato inizialmente.con lo storico Lupetto all’interno della ‘O’.Molto diversa quindi dal concept rivelato di pochi giorni dal sito Footy Headlines.ma ci sono dubbi da parte del club. Perché in quel caso la Roma dovrebbe poi vestirla anche nella finale di Conference col Feyenoord. E in questi casi la scaramanzia non è mai troppa. Da domani sarà in vendita in alcuni store.