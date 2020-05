E' ripartita l'ormai consueta caccia al terzino destro in casa Roma considerando che di quelli attuali in rosa (compresi i due prestiti Florenzi e Karsdorp) dovrebbe rimanere il solo Davide Santon (per fare il secondo). Si cercherà infatti di piazzare altrove Bruno Peres e anche Leonardo Spinazzola potrebbe finire in qualche scambio di mercato, esattamente come era successo nel gennaio scorso con l’Inter e Matteo Politano. Ecco anche perché Petrachi sta tenendo d’occhio Gonzalo Montiel, 23 anni, esterno a tutta fascia del River Plate. In Argentina ieri si era addirittura diffusa la notizia di un’offerta già presentata da parte dei giallorossi di circa dieci milioni di euro. In realtà la Roma passi ufficiali ancora non ne ha fatti, almeno a livello di offerte ma proverà nei prossimi giorni sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il terzino piace molto anche al Torino.



CHI E' - Cresciuto nelle giovanili del River, aveva iniziato da difensore centrale, nonostante non sia altissimo (1,76). Così Gallardo nel 2018 lo ha spostato a terzino destro e lì ha trovato la sua consacrazione, arrivando fino alla Nazionale argentina (dove ha giocato finora in 4 occasioni). I tifosi del River lo chiamano “El Bombero”, letteralmente il pompiere, per la sua capacità di risolvere le situazioni più difficili e salvare la squadra in momenti critici.