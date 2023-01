ll giovane Tiago Pinto si ritrova con un problema in più da risolvere scrive il Corriere dello Sport. Ed è un problema che nel giro di poco tempo potrebbe diventare molto serio. Il contratto di Dybala: 3 anni più uno la durata; 4 milioni a stagione più 2 di bonus non tutti semplici, la base; al termine del primo anno, se in precedenza non è intervenuta una correzione migliorativa, una clausola d'uscita del valore di 12 milioni per l'estero e 20 per Italia libera il giocatore. Se la clausola viene nel frattempo azzerata, i bonus diventano parte dello stipendio che sale così a 6 netti.