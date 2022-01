Il suo tesseramento è stato già ufficializzato in mattinata dalla Lega Serie A, ma il primo colpo della Roma in questo mercato di gennaio sarà concluso in maniera effettiva nelle prossime ore. Ainsley Maitland-Niles, centrocampista ma anche esterno destro classe '94 proveniente dall'Arsenal, è sbarcato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino per aggregarsi alla sua nuova squadra.



PRONTO PER LA JUVE? - Dopo aver risolto gli ultimi dettagli burocratici per il suo sbarco in Italia, il calciatore inglese è partito alla volta di Roma per mettersi il più presto possibile a disposizione di José Mourinho. Prelevato dai Gunners con la formula del prestito oneroso a 500.000 euro - con ulteriori 500.000 previsti come bonus - Maitland-Niles potrebbe essere già pronto per la sfida di domenica contro la Juventus, nella quale i giallorossi dovranno rinunciare allo squalificato Kasdorp. L'ottenimento dell'idoneità sportiva sarà l'ultimo passaggio formale per poter far esordire da subito l'ultimo arrivato in casa Roma.