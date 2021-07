El Shaarawy finisce nei guai. Secondo il Corriere della Sera, l’attaccante della Roma è indagato per aver picchiato un ladro, sorpreso mentre stava provando a rubare la sua Lamborghini. L’episodio risale allo scorso 12 febbraio, quando il Faraone era ospite a casa di Alessio Cerci all’Eur. I due giocavano alla Playstation e l’esterno giallorosso ha visto dalla finestra il ladro, un 30enne cileno, mentre rompeva un vetro e provava ad entrare nella sua macchina. El Shaarawy è uscito dalla villa e lo ha inseguito per strada, bloccandolo a terra e chiamando il supporto della polizia. Il ladro, dopo essere stato condannato a maggio per un anno e quattro mesi, ha sporto denuncia per lesioni contro il Faraone. “Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l'interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di luglio” ha dichiarato il suo legale.