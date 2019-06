La prima cessione di Petrachi non è Manolas, ma El Shaarawy. A sorpresa, infatti, il Faraone è davvero a un passo dallo Shanghai Shenhua che è arrivato ad offrire 15 milioni netti a stagione al giocatore.



I DETTAGLI - Dopo i primi tentennamenti El Shaarawy ha accettato convinto da una telefonata dal tecnico Sanchez, ma soprattutto dalla mega offerta che inizialmente era di 14 milioni, ma che dovrebbe salire con i bonus. Anche la Roma, alle prese fino a ieri col rinnovo difficile dell'attaccante in scadenza nel 2020, è vicini a trovare l'accordo coi cinesi. Petrachi chiede 20 milioni, lo Shanghai si spingerà a 16 più bonus, Il fratello del giocatore ha confermato l'accordo mentre la Roma domani inconterà emissari cinesi per chiudere la trattativa e valutare le garanzie.