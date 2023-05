Ennesimo infortunio in casa Roma per José Mourinho he ora perde anche Stephan El Shaarawy. Dai primi esami il Faraone avrebbe rimediato una lesione al flessore e rischia ora un lungo stop. Si attende l'esito degli esami strumentali per valutare l'entità del problema e il grado della lesione ma di sicuro l'attaccante non ci sarà nella doppia sfida europea con il Leverkusen.