Nessuna lesione al ginocchio sinistro: è questo il responso degli esami a cui è stato sottoposto stamattina il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, uscito per una distorsione al 26° della partita di ieri contro la Juventus. Scongiurati dunque problemi di grave entità, mentre è confermato il trauma in iperflessione che sarà oggetto di nuove valutazioni nei prossimi giorni.



Non è dunque possibile stabilire in maniera precisa, al momento, i tempi di recupero: Zaniolo resterà verosimilmente a riposo in occasione della partita di Conference Europa League contro il Bodo-Glimt ed è a forte rischio anche per la successiva gara di campionato contro il Napoli di domenica prossima.