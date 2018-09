i sogni di gloria rincorrendo un pallone da calcio insieme a Daniele De Rossi, Simone Pepe e Alberto Aquilani, suoi compagni di squadra nelle giovanili della Roma, fino all’oblio: “Sono dei Casamonica. Sono venuto a ritirare i 150 euro del pizzo“. È così che Ilario Ricozzi, giovane promessa della primavera giallorossa nei primi anni 2000, si è presentato sabato pomeriggio nella farmacia San Cleto in via Montecassiano. Voleva raggranellare qualche soldo fingendo di appartenere al temibile clan sinti, invece è stato arrestato per estorsione, scrive “Il Messaggero“.



“Se non mi dai i soldi, ti sparo e per il futuro avrai ripercussioni sulla tua attività“. In questo modo il 34enne aveva provato ad intimorire il titolare della farmacia. Con fare da boss Ricozzi era riuscito a farsi consegnare tutto l’incasso. Poi, quando ieri mattina Ricozzi si è ritrovato a piazzale Clodio per la convalida dell’arresto, ha cambiato atteggiamento. E di fronte al giudice ha dato vita ad un lungo sfogo: “Giocavo a calcio nella Roma, poi ho iniziato a bere. Non sono un Casamonica. Nemmeno li conosco. Ho detto così perché avevo bisogno di denaro. Non lavoro, guadagno qualche soldo giocando a calcio nelle categorie inferiori“. Per lui anche denunce per stalking nei confronti dell’ex fidanzata, i maltrattamenti in famiglia, e infine l’accusa di estorsione, che per ora gli è valsa gli arresti domiciliari.