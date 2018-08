Federico Fazio, difensore del Liverpool, parla a Roma Tv della sua terza stagione in giallorosso: "A Roma mi trovo bene, è sempre bello tornare. Ho fatto un po’ meno vacanze, ma mi sono tenuto in forma, non ho problemi perché questo è un momento importante della stagione. Acquisti? Ci sono tanti giocatori nuovi ma sono bravi, non solo in campo anche fuori. La cosa più importante è che conosciamo Di Francesco già dall’anno scorso e sappiamo cosa vuole il mister e dimostrare che siamo la Roma, una squadra forte e importante. Vogliamo migliorare sempre, Pastore si inserirà velocemente, lui conosce la Serie A, la lingua, è un salto di qualità importante per la squadra. Vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno".