Quattordicimila richieste per Tirana, ma solo in parte saranno soddisfatte. La Roma si prepara alla finale di Conference col Feyenoord e il Comune sta pensando di permettere ai tifosi di poterla vedere tutti insieme. Non in Albania ovviamente, ma a Roma. Come? Aprendo l'Olimpico per poterlo riempire ancora oppure installando un maxi schermo come era stato fatto nell'anno dello scudetto a San Giovanni. "Con il sindaco Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare un maxi-schermo per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord del prossimo 25 maggio. In giornata sentiremo prefetto e sceglieremo il luogo migliore". Lo ha detto all'agenzia di stampa l'assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a margine dell'inaugurazione del Roma Travel Show 2022 al Palazzo dei Congressi dell'Eur.