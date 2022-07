Dopo aver firmato il rinnovo con la Roma, Felix Afena-Gyan ha parlato ai canali ufficiali della società: "Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto con la Roma. Perché significa che la Roma crede in me. Sono davvero contento".



MOURINHO - "È molto importante, non saprei esprimerlo a parole, ma significa molto. La prima volta che ci ho parlato? Mi ha detto molte cose. Mi ha detto che dovevo giocare come Mané, che dovevo essere aggressivo e giocare a tutto campo. Mi dà sempre consigli, mi dice di spingere, di lavorare sodo. Mi parla spesso".



LA MADRE - "Ha ringraziato Dio per quanto successo, è stata molto contenta. Non riesco a esprimere a parole quanto fosse felice".