La finale di Conference League contro il Feyenoord nel moderno ma piccolo stadio Arena Kombetare di Tirana (circa 23 mila posti) sta creando un caos mai visto a Roma. Dopo i “regali” della Roma ad alcuni dei suoi abbonati e a chi era in trasferta a Bodo ad ottobre da domani si potrà provare a essere selezionati sul sito dell’Uefa dove però potranno accedere i tifosi di tutti il mondo. Nel frattempo, però, su internet il bagarinaggio ha già portato a tagliandi messi all'asta a prezzi folli. Su Ebay, ma anche su altre piattaforme, alcuni tifosi che hanno ricevuto il biglietto gratuito dalla Roma per aver vinto il concorso hanno messo in vendita il loro tagliando. Nella prima inserzione sul noto sito di aste online si legge 800 euro, nella seconda si arriva a 5 mila poi c’è l’esagerazione ed è quella che sta facendo il giro dei social, il prezzo è addirittura 10mila euro per due biglietti. Un fenomeno possibile grazie al cambio nominativo.