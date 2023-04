: Primo tempo di istinto e spavento. Nella ripresa nulla può sul gol del pari, ma alla fine è festa grande: Inizio di nervi, ma qualcuno è scoperto e si lascia scappare Gimenez che spara su Rui Patricio. Poi riprende la linea: Avete presente Jeeg Robot, non il cartone. Quello del film. Ecco, quando serve qualcosa di sovrannaturale arriva lui. Quando esce sono dolori (78’ Celik impatto giusto)Paga un giallo per Foti, qualcosa in uscita sbaglia ma non commette disastri (72’ Ibanez 5,5: perde la marcatura sul gol del Feyenoord, poi coglie in pieno un altro palo): Primo tempo di grande sofferenza. Scivola e viene costantemente superato. Nella ripresa va meglio (73’ Dybala 8: entra, studia, soffre. Poi decide di salire su quella nuvola dove si concentrano i pensieri degli Dei. Gol favoloso e altre due conclusioni)Szymanksi sguscia via come una trota nel fiume. Il serbo nella ripresa prende la rete e diventa padrone del centrocampo: Avrà pure un occhio mezzo chiuso, ma come impatta quella palla che al 6’ fa barba e capelli al palo. La trasmissione subisce qualche pausa, ma è sempre di spessore: Attacca la spina delle casse quando meno te lo aspetti. Con un tiro così sporco e così è bello. Prima bene per tre quarti di giocata con sombreri e caccia sul fondo,: Capitano a riveder le stelle. Due assist e l’avvio dell’azione del gol del tris. Aggiunge al menù di coppa: un palo e tanto lavoro sporco. Non era soddisfatto, così sbatte pure il poker sul tavolo. Nessuno oggi gli romperà le scatole: Esce dopo 20 minuti anonimi, ma il suo cambio scombina gli equilibri di Mou (21’pt El Shaarawy 7,5: L’occhio europeo del Faraone si apre nei supplementari, e disintegra le speranze di rivincita olandesi. Prima tanta corsi e tanti patemi per gli altril Dal 106’ Kumbulla sv)E’ l’ambiente da battaglia che piace a lui. Va a fiammate a cresta alta e si prende la standing ovation per l’impegno (72’ Abraham 6,5: ingenuo in alcune occasioni, ma la palla magica per El Shaarawy la mette lui)Bijlow 7Geertruida 6,5Tauner 5Hancko 5,5Hartman 5Wieffer 5,5 (105’ Dilrosun 5,5)Szymanksi 6Kokcu 6Jahanbakhsh 5,5 (73’ Danilo 6)Gimenez 4,5Idrissi 5 (64’ Paixao 7)Slot 5,5