La Roma ospita la Fiorentina in uno dei posticipi del sesto turno di Serie A. La formazione di Fonseca si trova a metà classifica con 8 punti e ha pareggiato 3-3 sul campo del Milan nell'ultima giornata di campionato. La squadra allenata da Iachini è reduce dalla vittoria casalinga contro l'Udinese ed è quota 7 punti in campionato.e il bilancio totale dei precedenti parla di 54 vittorie dei giallorossi, 60 pareggi e 48 affermazioni dei viola. Quando si è giocato nella capitale, 38 volte ha vinto la Roma, mentre i pareggi sono 28 e le affermazioni gigliate 15.Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. FonsecaDragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery. All. Iachini​