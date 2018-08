Ha lasciato il campo al 60', contro l'Atalanta nel match di ieri, tra la preoccupazione generale Alessandro Florenzi, dopo aver accusato un trauma distrattivo al ginocchio sinistro, quello operato. Ulteriori dettagli sulle condizioni del 24 giallorosso sono arrivati in mattinata dopo l'immediata visita del vice capitano romanista alla clinica medica Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Da quanto emerge, è confermato il trauma distrattivo al ginocchio sinistro ma gli accertamenti hanno escluso problematiche serie. Probabile quindi che Florenzi resti a riposo contro il Milan per tornare subito dopo la prima sosta per le nazionali.