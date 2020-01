Alessandro Florenzi lascia Roma e la Roma. L'ormai ex capitano giallorosso è partito in mattinata da Fiumicino, con il volo VY 6234, direzione Spagna, dove ad accoglierlo c'è il Valencia. Prestito secco di 6 mesi, niente diritto di riscatto, men che meno obbligo: un girone di ritorno in Spagna per ritrovare con continuità il campo, arrivare pronto all'Europeo e dare una mano ai Murcielagos in Champions League, dove affronterà l'Atalanta di Gasperini. Atterrato intorno alle 10.30, inizia l'avventura spagnola di Florenzi.



I NUMERI - 14 presenze in campionato, 2 in Champions League, 2 in Coppa Italia: 0 gol, 0 assist in 1.246, questi i numeri di Florenzi nell'era Fonseca, che non lo ha mai considerato una prima scelta. Ora Valencia, per ritrovarsi. E per ritrovare il campo. Con quello che potrebbe essere un semplice arrivederci.