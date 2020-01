La storia di Alessandro Florenzi alla Roma rischia di finire già a fine gennaio. Il Valencia è realmente interessato al capitano che però, d'accordo col suo procuratore dopo l'incontro di stamattina e sulla stessa lunghezza d'onda col club giallorosso, vorrebbe una cessione a titolo definitivo o con obbligo seco, mentre gli spagnoli chiedono un prestito con obbligo di riscatto sui 20 milioni legato alla qualificazione in Champions. Si tratta quindi sulla formula, ma Florenzi -anche per non perdere la nazionale - è ormai orientato a lasciare la sua squadra del cuore. L'ok è arrivato anche dalla famiglia del giocatore che in Spagna andrebbe a guadagnare più di 3 milioni a stagione.