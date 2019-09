Ecco le parole di Paulo Fonseca lla vigilia di Roma-Atalanta di domani alle 19





Che partita si aspetta contro una squadra che ha raggiunto grandi risultati?

Sarà una partita difficile, contro un avversario con caratteristiche specifiche. Ha giocatori di qualità tecnica incredibile oltre a un gioco combattivo e di lotta. Ci aspetta una battaglia fisica.



Cresce l'entusiasmo, avete i piedi per terra?

Bisogna essere equilibrati. La partita vinta è passata e bisogna sempre pensare alla prossima. Lo dico sempre ai miei giocatori. Bisogna continuare così e restare uniti e umili. Abbiamo vinto tre partite ma non abbiamo conquistato nulla. E' troppo presto per esaltarsi.



C'è un problema razzismo sempre più grande nel calcio italiano. Come si combatte?

Per fortuna non ho ancora assisitito a certi episodi. Sono contrario a qualsiasi forma di razzismo. Non va solo combattutto ma va estirpato dal calcio e dalla società. Sono d'accordo con misure drastiche per eliminarlo per sempre.



A 33 anni sono decisivi. Cosa hanno di speciale Dzeko e Kolarov?

Sono due giocatori fondamentali per la nostra squadra. In questa fase vorrei farli riposare ma non è possibile. Hanno sempre risposto positivamente, due atleti professionisti che curano molto la loro condizione fisica.



Nelle ultime due partite squadra trasformata dopo l'intervello. Cosa succede negli spogliatoi?

Fa parte del processo di crescita dlela squadra e del mio adattamento. Dopo la Lazio abbiamo cambiato alcune cose e le dinamiche sono mutate. In Italia gli avversari cambiano sempre e dobbiamo ogni volta prepararci al tipo di gara specifica.



Kluivert sempre in campo finora. Domani può riposare e giocare Zaniolo?

Domani vedrete le mie scelte ma qualche cambiamento ci sarà. Non c'è un giocatore più importante di altri, dipende dalle caratteristiche dell'avversario. La Roma è al di sopra di tutto. In attacco ho tanta scelta con opzioni diverse.



Lei si fida molto di Cristante, perché?

Nel mio calcio bisogna prendersi rischi e lui ha molto coraggio. Inoltre ha importanti doti difensive e fisiche e in quel reparto mi serve uno così. Inoltre ha buona gamba ed equilibrio. Per tutto questo e per come svolge il compito tattico.



Quest'anno lo spogliatoio sembra più compatto. Cosa è cambiato in questi mesi?

Il passato è passato, non stavo qui e non posso dire nulla. Ho visto subito un gruppo unito e forte. Lo spogliatoio ha un bel clima, ma queste cose vengono fuori in modo naturale. Non sono io a dover dire come si fa. Avere un gruppo unito così è decisivo se si vuole vincere qualcosa.



Smalling è pronto?

Sì, domani giocherà lui.



E' un Fonseca più italiano, ci saranno altri progressi?

Sì, è un Fonseca più italianizzato. Questo calcio ti obbliga ad essere malleabili ed elastici perché ogni partita ha una storia a sè. Se non hai questa elasticità sbagli di grosso. Devi pensare a dettagli, correttivi. Se pensi di poter imporre un solo modo di stare in campo commetti un grave errore. I principi del mio calcio restano mantenuti ovvero possesso palla e aggressione.





Felice di Pau Lopez?

Sono molto contento e soddisfatto del suo lavoro. Sono convinto che con un preparatore bravo come Savorani diventerà ancora più forte.



Cosa si è perso Gasperini a non allenare la Roma?

Sono certo che non me lo chiederà anche se avrò piacere di parlare con lui. Lui resta un grande allenatore che ha ottenuto grandi risultati. Lui è a Bergamo io a Roma, difendiamo le nostre squadre. Non è una partita tra noi due.