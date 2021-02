Il tecnico dellaè intervenuto a Dazn dopo il successo sull'Udinese: "Sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo cominciato bene, fatto tre gol, uno annullato, e creato tante occasioni. Nella ripresa abbiamo gestito bene, è importante non prendere gol. Abbiamo fatto una bellissima partita".- "Doveva fare una pressione forte su de Paul, lui è un grande giocatore. Villar ha fatto bene, era importante non lasciare spazio e l'ha fatto molto bene".- "Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita e da come difende l'avversario. Mayoral cerca bene la profondità, oggi ha fatto molto bene, non ha segnato ma ha lavorato molto. Nel secondo tempo era importante mettere Dzeko per alleggerire la pressione appoggiandoci a lui e anche Edin comunque ha cercato la profondità, entrambi hanno fatto bene".- "Dobbiamo migliorare il risultato nei big match. Contro la Juventus abbiamo giocato bene, abbiamo fatto qualche errore ma stiamo lavorando per migliorare".- "È molto intelligente, ieri Kumbulla ha avuto un problema e Bryan ha giocato in difesa e l’ha fatto bene, controllando la profondità. Lui è un leader, occupa bene questa posizione e tiene la squadra corta".- "Cosa gli ho detto quando è uscito? Abbiamo parlato dei gol, io ho una sfida con lui: abbiamo detto a inizio stagione che deve fare più di 10 gol e gli ho chiesto quanto mancasse. Lui è molto importante, si è mosso molto in profondità per aprire spazi, è importante averlo in fase offensiva".- In conferenza stampa, poi, Fonseca ha parlato della possibilità di vedere Dzeko titolare in Portogallo è in Europa League: "Vediamo, è una possibilità".