L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della gara contro il Sassuolo attaccando l'arbitraggio di Maresca che a fine primo tempo lo ha anche espulso.



CARATTERE - "Sono molto orgolioso dei ragazzi della squadra. Abbiamo fatto una partita molto buona, con le principali occasioni per fare gol. Abbiamo avuto una buona organizzazione difensiva e concesso poco al Sassuolo".



ARBITRAGGIO - "Gli episodi arbitrali parlano da solo. Non capisco il primo fallo di Pedro come si può dare un giallo in questa situazione. Come può essere giallo il fallo di Obiang su Pellegrini. Posso capire che l'arbitro non veda bene, ma il Var deve intervenire. Posso anche capire che sul rigore che poteva starci per



ESPULSIONE - "Io sono stato espulso perché sono andato a dire all'arbitro che non si poteva dare quel giallo a Pedro e ho fatto notare altri 5 falli".



DZEKO - "Dzeko ha fatto un gran lavoro per la squadra difensivamente, poi è difficile per un giocatore che è stato fermo tanto tempo essere poi brillante. Di occasioni ne abbiamo avute".



COPPA D'ATTACCO - "Può essere una possibilità di vedere Dzeko con Borja Mayoral dato che Borja è in crescita. Era importante non lasciare giocare il Sassuolo oggi e ho preferito Pedro per quello".



CARATTERE - "È facile capire quello che era successo a Napoli. Abbiamo capito quello che dobbiamo migliorare e oggi ne abbiamo dato una riprova".