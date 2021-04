La Roma recupera in un colpo solo Chris Smalling, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy. I quattro giallorossi hanno lasciato l'infermeria e sono tornati oggi ad allenarsi in gruppo, nel corso della prima seduta in vista del match con il Cagliari. Ma soprattutto per la sfida al Manchester United di giovedì prossimo.