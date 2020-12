L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky dopo la vittoria nel posticipo di campionato contro il Torino: "Sono contento per i tre punti, anche se abbiamo preso un gol in superiorità numerica e potevamo gestire meglio la gara nella fase finale. Mi fanno piacere anche il ritorno di Smalling nella formazione titolare e il bel gol di Pellegrini, che oggi ha giocato un po' più avanti come a Bologna ma può fare bene in diverse posizioni".



"Siamo soddisfatti del nostro terzo posto in classifica, ma il campionato è ancora molto lungo. Ora pensiamo alla prossima partita contro l'Atalanta. Sentiamo il sostegno della proprietà, è importante. Zaniolo sta recuperando bene, ma dobbiamo rispettare i tempi senza fretta".