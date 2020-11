Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: "Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo dopo abbiamo fatto 3 gol. Penso che la squadra abbia giocato molto bene, nella ripresa abbiamo gestito e creato situazioni per segnare ancora. Il mio futuro? Non sono preoccupato per tale questione, sono concentrato sulle partite. Sono soddisfatto perché la squadra sta giocando bene e l’importante è che la Roma vinca e ripetere questo tipo di prestazioni".



SU MKHITARYAN - "Ho sempre detto che sia un grande professionista, può giocare in diverse posizioni. Non mi sorprende quello che sta facendo. Dzeko? La squadra è in fiducia, è vero che Dzeko sia molto importante per noi, ma è importante vedere che abbiamo cambiato i giocatori ma non la nostra identità. Pur con giocatori diversi, abbiamo fatto una buona partita"