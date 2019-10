Il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta a Dazn il successo di Udine:







"Abbiamo giocato una buona partita e avuto molte occasioni anche con un giocatore in meno, penso che abbiamo meritato di vincere. Tutti insieme abbiamo lottato e continuato a giocare in inferiorità numerica. Il rosso a Fazio? Non voglio parlarne, è tutto molto chiaro. Il carattere di questi giocatori è grande, hanno capito che serviva difendere ma anche attaccare con molto pericolo.. Quando sei in dieci la tendenza è difendere, ma non per noi: volevamo fare più gol".