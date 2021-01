L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky dopo il derby perso 3-0 con la Lazio: "Se sbagli contro una squadra che si chiude molto bene e riparte in contropiede come la loro, poi è difficile recuperare. Lazzari ha fatto una buona partita, ma nel primo tempo abbiamo preso due gol che non si devono prendere. Da situazioni senza pericolo, non credo che i compagni non abbiano aiutato Ibanez".