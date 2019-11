Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: "La partita di giovedì è passata. Dobbiamo pensare solo al Verona e devo dire che abbiamo una partita difficile e contro una squadra molto buona e veloce in fase d'attacco. Sono la seconda difesa del campionato. Sarà un match diverso rispetto a giovedì".



SU MKHITARYAN - "E' pronto, ma non per giocare 90 minuti. Ogni giorno migliora. Sta lavorando bene e penso che può entrare in qualche momento nella nostra squadra".



SU SPINAZZOLA - "Noi abbiamo tre possibilità: Santon, Spinazzola e Florenzi. Alessandro è pronto e la mia decisione la devo ancora pensare in base alle caratteristiche dell'altra squadra. Santon giovedì ha fatto bene e anche Florenzi contro il Brescia. Sono tre soluzioni che abbiamo".



SU KLUIVERT - "Quando io sono arrivato a Roma Kluivert necessitava di migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato molto con lui e penso che tutti possiamo vedere che è un giocatore diverso ora. E' giovane e intelligente, ma deve continuare a lavorare per migliorare l'ultima decisione".



SU MANCINI - Diffidato, queste le parole di Fonseca su Mancini: "Domani giocherà".



SUL CENTROCAMPO - "Non pensiamo al mercato ad un giocatore nella posizione di Cristante".



SU PELLEGRINI - "Mi piace molto quando Pellegrini è un trequartista verso destra e dopo ci sono altre questioni di cui non posso parlare qui".



SMALLING CAPITANO - "​Potrei dire di esser stato io a dire a Dzeko di dare la fascia a Smalling, ma non è vero. Non c'erano tanti giocatori. Dzeko ha deciso che doveva essere Smalling e per me ha deciso bene".