Paulo, allenatore della, presenta in conferenza stampa la partita con ildi domani: "Siamo pronti per questa partita. Abbiamo gestito alcuni giocatori per una gara difficile. Non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una buona prestazione. Siamo pronti"."La squadra sta bene dopo il passaggio del turno. Ma noi adesso dobbiamo pensare solo al Napoli. È un motivo d'orgoglio il nostro percorso di Europa League. Abbiamo vinto, è una gara che motiva la squadra"."Smalling non dovrà operarsi al ginocchio. Sono due fuori dalla partita di domani. Brevemente i due si alleneranno con la squadra"."Sono focalizzato solo su domani"."Non devo pensare ai giocatori che non ho adesso, anche se ovviamente sono importanti per la squadra. Devo pensare a recuperare questi tre giocatori: dopo la sosta potremmo averli con noi"."Non mi piace parlare delle altre squadre. Ci aspetta un Napoli forte, che ha battuto il Milan. È una squadra tra le più forti della Serie A"."Sta giocando come difensore e lo sta facendo bene. Ha giocato in altre posizioni, come altri giocatori nel momento del bisogno. Questo spirito di sacrificio è importante e lo voglio in questa squadra".