Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta: "Non voglio cercare alibi. Abbiamo fatto un primo tempo con grande intensità, da guerrieri e un secondo da bambini, con un atteggiamento totalmente diverso: abbiamo iniziato ad essere lontani, poco aggressivi, contro l’Atalanta non te lo puoi permettere. E’ un problema di atteggiamento, le partite durano 90 minuti: una squadra che ha fatto quel primo tempo non può cambiare atteggiamento così".



CON LE BIG - "Vogliamo vincerle tutte, oggi eravamo qui per vincere. Con lo stesso atteggiamento del primo tempo potevamo battere qualunque avversario, ma con questo secondo tempo è difficile soprattutto contro un avversario forte come l’Atalanta. Problema di mentalità? Può essere, ma per me oggi è stato un discorso di cambio di atteggiamento nel secondo tempo: squadra poco aggressiva, bassa senza motivo. E’ difficile capire cosa è successo oggi".



EQUILIBRIO - "Far capire ai giocatori che questo cambio di atteggiamento non può esserci. Per l’Atalanta nel secondo tempo è stato troppo facile, senza aggressività non si possono vincere le partite. Possiamo lavorare e pensare bene, ma senza aggressività queste gare non si vincono".