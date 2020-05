Recuperato al 100%. È questa la diagnosi dello staff medico della Roma su Amadou Diawara dopo i primi giorni di allenamento individuale a Trigoria (oggi Fonseca ha dato un giorno libero alla squadra). Il ginocchio del centrocampista guineano - non è in programma alcuna operazione al menisco - ha risposto al meglio alle sollecitazioni del campo dopo quasi due mesi di stop e può essere considerato completamente recuperato in caso di ripartenza. Lo riporta il Tempo.