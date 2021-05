Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con la Sampdoria: “E’ un momento difficile, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo preso gol e non abbiamo avuto la forza di reagire. Il ko con il Manchester si è fatto sentire. Fino a marzo la Roma ha lottato per il campionato e per l’Europa, abbiamo avuto tanti infortuni tra i giocatori importanti. I ko? Non credo sia un problema di allenamento. A inizio stagione dicevate che la Roma era da settimo posto, con tutti i giocatori disponibili potevamo fare meglio”.