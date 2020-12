IL TABELLINO

E’ accaduto grazie alla fantasia del signorche dopo un tranquillo avvio si è trovato davanti al fantasma dele alle cappellate di un reparto allo sbando. Fuorie poi anche il portiere, dentro quelli bravi, cioè i titolari.. Quello di, a capo di una azione verticale ispirata dae perfezionata da, è il settimo gol del francese, ma anche il settimo gol realizzato dallanel primo quarto d’ora. Probabilmente non è un caso se alle partenze razzo corrispondono cali di pressione nella seconda metà della partita.stupisce lasciandoin panchina e affidando ala fascia sinistra che l’ottimonon può presidiare per l’ennesimo risentimento muscolare. Peres è un destro naturale ma da quella parteha ormai prenotato la stagione con una serie di prestazioni ragguardevoli. Resta difficile capire perché non venga dato spazio a, un ragazzo che promette bene, anzi benissimo. E che ha un piede mancino molto ispirato.Di Francesco, che non è mai riuscito a battere la Roma, opta a sorpresa sulla difesa a tre concentrale di sinistra. Per sua sfortuna Si fa male, uno degli elementi chiave e, che lo rimpiazza, non entra quasi mai in partita. Il terzetto difensivo scelto da Fonseca è da brivido (Cristante in mezzo con Mancini a destra e Kumbulla a sinistra), E lo squillo di Marin, che grazia Mirante, somiglia molto a un campanello d’allarme.Dopo l’intervallodeposita il pallone tra le braccia dianziché servireliberissimo e incavolatissimo. È l’ultima bravata romanista prima della nebbia.. Siamo alle comiche hanno forse pensato i tifosi romanisti rivedendo il film di tante partite rovesciate. Invece la mossa della disperazione rimette la Roma in corsa. Un altro assist di Kardskorp per Dzeko, e una zuccata di Mancini mettono al sicuro la partita anche se un rigore di Joao Pedro obbliga i fedeli alla sofferenza.ROMA-CAGLIARI 3-2 (primo tempo 1-0)Marcatori: 11′ Veretout, 59′, 92′ (rig.) Joao Pedro, 71′ Dzeko, 77′ ManciniAssist: 59’ Olica, 71’ Karsdorp, 77’SmallingAmmoniti: 19′ Cristante, 20′ Zappa, 29′ Nandez, 37′ Mancini, 60 KumbullaROMA (3-4-2-1): Mirante (73′ Pau Lopez); Mancini, Cristante (73′ Smalling), Kumbulla (63′ Ibanez); Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro (63′ Pellegrini), Mkhitaryan; Dzeko (77′ Mayoral). Allenatore: Fonseca.CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Godin (85′ Caligara); Zappa, Nandez, Marin (85′ Pereiro), Rog (15′ Oliva), Lykogiannis (77′ Sottil); Joao Pedro, Simeone (77′ Pavoletti). Allenatore: Di Francesco.Arbitro: Pairetto.