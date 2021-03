Nelle due stagioni sulla panchina della Roma Paulo Fonseca ha ottenuto solo 3 vittorie su 21 sfide contro le big, compresa la Coppa Italia. I Friedkin sono delusi, in nessun caso aprirebbero una crisi tecnica nel corso del campionato come riporta il Corriere dello Sport. La partecipazione alla prossima Champions è molto importante anche per loro. Per la prossima stagione sono intenzionati a cambiare, a prescindere da come finirà questo campionato e dalla clausola che rinnoverebbe automaticamente il contratto di Fonseca in caso di qualificazione Champions.



PROSSIMA STAGIONE - I proprietari americani vogliono investire sulla squadra per renderla più competitiva e affidarla a un allenatore che possa competere per vincere. Con Allegri i rapporti non sono mai stati interrotti, dopo i colloqui che ci sono stati a settembre. L’allenatore toscano ha dato la sua disponibilità, la sfida della Roma lo intriga, dopo essere rimasto fermo due anni. Bisognerà parlare di soldi, di programmi. Ma anche Sarri è un candidato, in attesa di capire come risolverà il suo contratto con la Juventus. Piace anche Juric del Verona.