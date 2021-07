Dan Friedkin, il presidente della Roma, è entrato nel “salotto buono” del calcio internazionale, scrive La Gazzetta dello Sport. Tutto questo grazie alla sua cooptazione nel cda dell’Eca, l’Associazione dei Club Europei , presieduta da Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, numero uno del Psg. Tutto questo, però, non frena la sua ricerca di un partner. Non è escluso, perciò, che in una delle prossime ricapitalizzazioni i Friedkin possano annunciare un socio.