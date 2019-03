Per il futuro della Roma, si prenota Gian Piero Gasperini. Il presidente Antonio Percassi lo vuole a vita all’Atalanta, ma per il tecnico dei bergamaschi si prospetta un possibile bivio per Roma. Nonostante stia portando in alto la Dea – riporta Adkronos – sogna un’altra chance sulla panchina di una big della serie A dopo l’esperienza fallimentare con l’Inter. E il club giallorosso, da questo punto di vista, rappresenta la tentazione più grande.



Gasperini potrebbe entrare in gioco a partire dalla prossima stagione: se la Roma dovesse optare per una soluzione-ponte, o decidesse di continuare con Di Francesco fino al termine di questo campionato, le sue quotazioni salirebbero. Il matrimonio tra il 61enne allenatore di Grugliasco e la Dea è solido, come dimostra il recente rinnovo di contratto fino al 2021 (con opzione sulla stagione successiva). Ma se arrivasse un’offerta dalla Roma, una squadra giovane con tanti talenti da forgiare come la sua Atalanta, Gasperini potrebbe rimettere tutto in discussione.