Tante candidature, qualche tentativo poi la pista francese che si scalda e ora sembra la più vicina. La Roma nei prossimi giorni (probabilmente il 20 maggio) nominerà finalmente il prossimo direttore sportivo dopo l'addio a febbraio di Tiago Pinto. In questi mesi i Friedkin hanno parlato con diversi dirigentiche dovrebbe restare comunque nello scouting. Sia da Roma che da Nizza, però, nelle ultime ore il nome in pole è quello di, ha trovato i favori dei Friedkin rispecchiando i principi la proprietà vuole seguire in futuro: una Roma sostenibile sul modello Leverkusen.

La dirigenza giallorossa (i Friedkin e Souloukou) nelle ultime settimane ha incontrato due volte Ghisolfi che espresso la sua volontà di spostarsi in Italia. Un direttore sportivo vero dopo l'esperimento Pinto cheche si libera dalla Fiorentina e che conosce molto bene Roma.Ghisolfi è un ex centrocampista e ha indossato in carriera le maglie di Bastia e Stade Reims, con cui ha giocato anche in Ligue 1 undici volte.dopo il ritiro ha iniziato la carriera prima da vice allenatore allo Stade Reims con Olivier Guegan e David Guion, e poi al Lorient con Michael Landreau. Poi la scelta definitiva di intraprendere l'avventura di direttore sportivo: nel 2019 ha assunto il suolo di coordinatore tecnico del Lens, con licenza anche di intervenire sul mercato, poiGhisolfi è adesso uno dei diesse emergenti più interessanti del panorama europeo. Tra i principali colpi messi a segno da Ghisolfi al Lens ci sono. Sono invece Moffi e Boga i grandi colpi piazzati dal diesse al Nizza, oltre ovviamente alla scommessa vinta sull'allenatore: è stato proprio lui a scegliere Francesco Farioli per la panchina rossonera.