Soldi, tanti soldi.. L'ultima tranche è di 7,5 milioni di euro in questo mese, per garantire le attività correnti e il buon funzionamento del club, che si aggiungono ai 25,8 immessi a gennaio ai 15,8 di dicembre. Una necessità, per far fronte ai costi, soprattutto del personale, che sono aumentati di oltre il 10%.al quale si aggiungono altri big, come Abraham 4,5 milioni netti (ma può arrivare fino ai 6, con bonus semplici), Smalling (3,8) e la coppia Mkhitaryan-El Shaarawy, che guadagna 3.5 (senza i bonus).Ecco perché per il club giallorosso è fondamentale entrare in Europa, anche dalla porta secondaria (la Conference, per esempio, quest'anno ha già garantito introiti da 12 milioni di euro). Senza un posto in una delle prossime competizioni Uefa c'è il rischio di vivere un mercato ricco di ostacoli.A partire dai rinnovi: non tanto sul fronte Mancini e Pellegrini (guadagna attualmente 4 milioni ma è destinato a superare i 5 con i bonus),. A questo va aggiunta la necessità di Mou di continuare l'opera di rinnovamento della squadra, che potrà continuare solo attraverso le cessioni. Thiago Pinto dovrà vendere bene, i Friedkin per ovvie ragioni non possono essere un pozzo senza fondo.