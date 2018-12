Sembra una saga horror: dopo il caso di Juan Manuel Iturbe ecco la misteriosa sparizione di Patrik Schick. L’attaccante ceco domenica avrà probabilmente l’ultima occasione di giocare titolare con la maglia della Roma. Nel mese in cui poteva finalmente far vedere che non era il bidone della scorsa stagione, infatti, Patrik è riuscito a ottenere un golletto facile facile con la Samp e una serie di prestazioni che definire mediocri è un eufemismo.e ora anche Monchi sta pensando a una soluzione in uscita per non svalutare ulteriormente il suo cartellino.La Roma ha sborsato fin qui 22 milioni per il suo cartellino, ma tra un mese arriverà il modulo per pagare l’ultima rata da 20 alla Sampdoria.Un tesoro che in passato la Roma ha speso solo per uno come Gabriel Omar Batistuta. Il solo paragone fa scoppiare a ridere. Oggi nessuno pagherebbe quella cifra per Schick che ha segnato 3 gol in 28 gare e che un anno e mezzo fa fu bocciato dalla Juventus per presunti problemi cardiaci. Forse i motivi erano altri, e i bianconeri li hanno capiti subito. Schick, infatti, non ingrana a livello mentale.Ferrero, che gode per i milioni intascati, se lo riprenderebbe gratis volentieri. Giampaolo pure.Poi però resterebbe il solo Dzeko, per tre competizioni. Per questo - in caso di cessione di Schick - servirà prendere una punta centrale. La priorità di Monchi al momento resta ancora quella del centrocampista ma nell’incontro di lunedì capirà se potrà avere una nuova iniezione di fiducia (e di milioni) da un esausto Pallotta. L’incontro a Trigoria tra Monchi e l’agente diè già un primo indizio anche se il Genoa ha sparato alto (35 milioni). Gli altri nomi sul taccuino sonoin un ipotetico (e difficile) scambio con Schick.