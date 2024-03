Roma, Huijsen arriva a 10 presenze: c'è lo sconto della Juve

Dean Huijsen a Monza ha collezionato la sua decima presenza con la maglia giallorossa dal suo arrivo nella capitale lo scorso 6 gennaio. Un piccolo traguardo per lui, grande per quanto riguarda l'affare con la Juventus, che l'aveva fatto partire in prestito Il cub bianconero, infatti, si era accordato con la Roma per un eventuale sconto di 250 mila euro sul prestito oneroso del classe 2005 una volta raggiunte le dieci presenze in tutte le competizioni. L'operazione tra le parti si era chiusa sui 650 mila euro per il trasferimento temporaneo del difensore olandese, ma la società dei Friedkin ora lo pagherà soltanto 400 mila euro.