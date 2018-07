Come era stato già preannunciato da tempo, Hyunday sarà il nuovo back sponsor della Roma. Fino alla stagione 2021 sul retro della maglia giallorossa, per la prima volta, comparirà dunque il logo della casa automobilistica sudcoreana. A rivelarlo è stata la stessa Roma che, attraverso un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la nuova partnership pluriennale con Hyundai Motors che diventa così Global Automotive Partner del Club. Di seguito il comunicato: "È la prima volta che Hyundai stabilisce una partnership nel mercato calcistico italiano. Il brand lavorerà a stretto contatto con l’AS Roma per creare una serie di iniziative innovative e di esclusivi benefit per i sostenitori del Club, al fine di facilitarne la mobilità e di rendere il calcio più accessibile per loro. Nell’attivare la partnership, il marchio Hyundai sarà inoltre visibile, tra gli altri, in occasione delle gare interne della squadra sotto forma di pubblicità LED a bordo campo, al centro sportivo della squadra e attraverso una presenza solida ed eterogenea sui social network e nei digital media. Per celebrare il lancio di questa nuova partnership Edin Dzeko, Javier Pastore, Bryan Cristante e Cengiz Ünder sono stati protagonisti di un video girato al centro sportivo di Trigoria".