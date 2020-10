Pochi dubbi sulla formazione che stasera Paulo Fonseca metterà in campo a San Siro contro il Milan. Il tecnico sceglierà il miglior 11 dopo il ricco turn over con lo Young Boys. L'unico dubbio è sulla fascia destra dove Bruno Peres sembra in lieve vantaggio su Davide Santon mentre a centrocampo Pellegrini è favorito su Cristante.