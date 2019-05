Roma giovane per convincere Gasperini, i giallorossi preparano il mercato per quello che potrebbe essere il prossimo allenatore (previsti contatti in occasione della presenza nella Capitale per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio) e ha già due obiettivi fissati: come riferisce Il Corriere dello Sport, Andrea Belotti, capitano del Torino, è il candidato numero uno per prendere il posto di Dzeko e in estate ripartirà l'assalto anche al centrocampista del Brescia Sandro Tonali.